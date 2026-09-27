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Italia e Estero
Italia e Estero

Media, Netanyahu negli Emirati oggi per incontro con bin Zayed

TEL AVIV, 27 SET - Secondo Channel 12, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu è volato negli Emirati Arabi Uniti in mattinata e ha incontrato il presidente bin Zayed. Due fonti confermano che Netanyahu ha viaggiato con un aereo privato fino ad Abu Dhabi e ha incontrato bin Zayed. Questa sera, il Primo Ministro è rientrato in Israele. L'ufficio del Primo Ministro si rifiuta di fornire dettagli sull'incontro.

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