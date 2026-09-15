ROMA, 15 SET - Madrid risponde a Roma: la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia sarà estesa fino all'8 ottobre. Lo riporta l'agenzia Efe citando fonti del ministero dell'Interno iberico. La decisione, spiega l'agenzia spagnola, arriva dopo che il governo italiano ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per quanto riguarda la Spagna per altri 15 giorni. Madrid aveva introdotto per la prima volta i controlli, in risposta alla misura italiana, lo scorso 8 agosto, inizialmente per un mese. Successivamente, il provvedimento è stato prolungato fino al 23 settembre.
Media, Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli su viaggiatori dall'Italia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...