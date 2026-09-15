Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli su viaggiatori dall'Italia

ROMA, 15 SET - Madrid risponde a Roma: la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia sarà estesa fino all'8 ottobre. Lo riporta l'agenzia Efe citando fonti del ministero dell'Interno iberico. La decisione, spiega l'agenzia spagnola, arriva dopo che il governo italiano ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per quanto riguarda la Spagna per altri 15 giorni. Madrid aveva introdotto per la prima volta i controlli, in risposta alla misura italiana, lo scorso 8 agosto, inizialmente per un mese. Successivamente, il provvedimento è stato prolungato fino al 23 settembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...