ROMA, 02 AGO - La Jihad islamica palestinese ha accettato il piano di disarmo di Gaza del 'Board of Peace'. Lo riferiscono fonti arabe alla tv saudita Al-Arabiya citate dal Times of Israel. Hamas ha ufficialmente aderito al piano la scorsa settimana. La Jihad islamica, strettamente legata e finanziata dall'Iran, è più piccola e meno potente di Hamas, ma rimane comunque un attore importante nella Striscia. Il piano prevede che i gruppi terroristici depongano le armi e che Israele si ritiri dalla Striscia, consentendo a un nascente governo tecnocratico di assumere il monopolio delle armi e del potere amministrativo. Israele si è mostrato più cauto riguardo all'accordo, sottolineando che non si ritirerà finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Le parti si trovano attualmente in un periodo di 14 giorni durante il quale dovrebbero definire la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase della proposta.
Media, 'la Jihad islamica palestinese accetta il piano di disarmo di Gaza'
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