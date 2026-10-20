Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, 'Iran ha trascinato negoziati con gli Usa per indebolire Trump alle midterm'

ROMA, 20 OTT - Alti funzionari iraniani hanno riferito che la Repubblica islamica ha deliberatamente prolungato i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di indebolire politicamente Donald Trump in vista delle elezioni di midterm. Lo riporta la Reuters sul proprio sito, aggiungendo che i timori di una ripresa dell'azione militare e la profonda sfiducia nei confronti di Washington hanno rafforzato la riluttanza di Teheran a raggiungere un rapido accordo per porre fine alla guerra. "L'Iran si sta preparando a nuovi attacchi israeliani e Usa, non a un accordo con l'America per porre fine alla guerra", ha affermato uno dei funzionari. "L'establishment clericale è determinato a non dare a Trump una vittoria politica".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...