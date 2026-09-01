TEHERAN, 01 SET - L'esercito iraniano ha lanciato un'"operazione decisiva" contro obiettivi statunitensi nella regione. Lo scrive l'agenzia di stampa Tasnim secondo cui "è iniziata un'operazione decisiva da parte delle forze armate iraniane in risposta al nemico statunitense. Le basi e gli interessi statunitensi nella regione sono presi di mira da missili e droni iraniani".
Media Iran, 'esercito lancia operazione decisiva contro obiettivi Usa'
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