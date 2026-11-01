TEL AVIV, 01 NOV - Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in due raid distinti dell'Idf sulla Striscia di Gaza oggi. Cinque sono stati uccisi in un attacco con drone nell'area di al-Mawasi, a Khan Yunis. Secondo media palestinesi di Gaza che riportano fonti del ministero dell'Interno, il raid ha colpito agenti di polizia locale. In un altro raid a Gaza City, nel nord della Striscia di Gaza, sono rimasti uccisi tre palestinesi tra cui un bambino.
Media Gaza, almeno 8 vittime in due raid dell'Idf sulla Striscia
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