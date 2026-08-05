MOSCA, 05 AGO - Vladimir Tkachuk, amministratore delegato di Uraldronzavod, azienda russa produttrice dei droni Upyr, è rimasto ferito nell'esplosione di un'auto. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza all'agenzia Tass, "Tkachuk si trova in terapia intensiva in gravi condizioni e i medici stanno lottando per salvargli la vita". L'attentato è avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg.
Media, ferito in attentato l'ad di un'azienda russa che produce droni
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