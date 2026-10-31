ROMA, 31 OTT - Due bambini sono morti in un incendio divampato in una tenda adibita a rifugio per sfollati ad al-Mawasi, Khan Younis, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'ospedale di Nasser, scrive Al Jazeera. Quattro persone sono invece rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco israeliani nel campo di al-Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale, secondo quanto riferito dall'Ospedale dei Martiri di Al-Aqa, scrive sempre Al Jazeera.
Media, 'due bambini morti nell'incendio di una tenda a Khan Younis'
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