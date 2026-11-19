ROMA, 19 NOV - Un drone russo si è schiantato vicino all'ambasciata olandese a Kiev, danneggiando alcune auto, un posto di guardia e mandando in frantumi i vetri dell'edificio. Lo scrive il Kiyv Indipendent. Non è chiaro se il drone avesse come obiettivo la zona in cui si trova l'ambasciata olandese o se sia stato abbattuto. L'edificio si trova nel quartiere Podilskyi di Kiev, appena a nord del centro città, una zona ricca di ristoranti, caffè e uffici.
Media, drone russo vicino all'ambasciata olandese a Kiev
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