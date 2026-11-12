ROMA, 12 NOV - Un attacco con il lancio di missili balistici è stato attuato dalla Russia su Kiev. Ad annunciarlo è il Kyiv Independent. Le esplosioni sono state udite nella capitale intorno all'1 di notte (la mezzanotte italiana). Poco prima l'Aeronautica ucraina aveva annunciato l'arrivo di missili balistici russi sulla regione. A seguire numerose altre esplosioni sono state registrate in varie aree a nord-ovest.
Media, attacco russo su Kiev con missili balistici
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...