SANTO DOMINGO, 20 OTT - Il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader ha affermato che i sussidi per i carburanti potrebbero raggiungere i 650 milioni di dollari entro la fine del 2026. Il governo prevede inoltre aiuti per l'energia elettrica pari a oltre un miliardo e seicento milioni di dollari per attenuare l'impatto degli aumenti internazionali sul mercato interno. "Sono sussidi congiunturali", ha spiegato il capo dello Stato per sottolineare la natura temporanea delle misure, differenziandole dai programmi di assistenza permanenti. I fondi servono a proteggere le famiglie e i produttori, finanziando anche i fertilizzanti agricoli con circa 35 milioni di dollari per evitare rincari tra il 30% e il 40% che avrebbero penalizzato le semine. Il ministro dell'Energia Joel Santos ha infine assicurato che le tariffe elettriche di base non registrano modifiche dal 2022. Gli eventuali aumenti percepiti dai cittadini in bolletta derivano esclusivamente da un maggiore livello di consumo e dal conseguente passaggio a scaglioni tariffari superiori.
Maxi sussidi in Repubblica Dominicana per frenare l'inflazione
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