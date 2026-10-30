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Maxi-attacco hacker a Binance in soli 20 minuti, 'é il furto del secolo'

ROMA, 30 OTT - Il maxi-attacco hacker ai danni di Binance che ha portato al furto record di circa 6,3 miliardi di dollari è stato un vero e proprio blitz, con la maggior parte dei trasferimenti avvenuta in circa 20 minuti. Lo riportano diversi media internazionali che parlano di 'furto del secolo'. Secondo quanto riportato da Cnbc, la società statunitense di analisi blockchain TRM Labs ha attribuito l'offensiva informatica con "alta affidabilità" a TraderTraitor, un gruppo d'élite di cybercriminali sponsorizzato dalla Corea del Nord.

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