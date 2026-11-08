ROMA, 08 NOV - "In occasione del Dipavali sono lieto di formulare i migliori auguri di pace, prosperità e serenità alla comunità di fede induista del nostro Paese. La "Festa delle Luci" celebra il trionfo del bene sul male, della conoscenza sull'ignoranza, esprime un messaggio universale, invitando a rifuggire odio e prevaricazioni, ricercando la concordia attraverso il dialogo, particolarmente tra comunità di diverse culture e credo religioso. L'incontro, perseguito con autentico spirito di conoscenza, è fonte di arricchimento per le società pluraliste e inclusive, basate sul rispetto reciproco, e unisce la convivenza civile. In un'epoca segnata da crescenti tensioni e pulsioni disgregatrici delle pacifiche relazioni tra i popoli, il richiamo del Dipavali a coltivare ideali di speranza, condivisione e solidarietà, coerente con valori fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, contribuisce a ispirare l'intera società. Con tali sentimenti, rinnovo le felicitazioni a quanti celebrano la lieta ricorrenza". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione della "Festa delle luci" induista.
Mattarella, rifuggire l'odio attraverso il dialogo tra comunità di diverse culture
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