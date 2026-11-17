MILANO, 17 NOV - "I giovani non sono contenitori da riempire ma personalità con spirito critico, autonomo e protagonismo che si sviluppa e cresce". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando l'anno accademico dell'Università Cattolica. "Significa - prosegue - considerare la responsabilità che c'è in questa condizione, per le università e le scuole".
Mattarella, giovani non sono contenitori da riempire ma protagonisti
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