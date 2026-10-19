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Mattarella, far uscire le province dal limbo, tema che non può essere accantonato

ASSISI, 19 OTT - "A lungo la provincia è stata una dimensione di riferimento. Il vuoto prodotto rischia di assumere un rilievo sempre crescente incidendo sugli stessi diritti dei cittadini: occorre mettere fine alla transizione incompiuta, occorre far uscire questa istituzione dal limbo. Questo tema mon può più essere rimadato o accantonato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d'Italia (UPI).

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