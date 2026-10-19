ASSISI, 19 OTT - "A lungo la provincia è stata una dimensione di riferimento. Il vuoto prodotto rischia di assumere un rilievo sempre crescente incidendo sugli stessi diritti dei cittadini: occorre mettere fine alla transizione incompiuta, occorre far uscire questa istituzione dal limbo. Questo tema mon può più essere rimadato o accantonato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d'Italia (UPI).
Mattarella, far uscire le province dal limbo, tema che non può essere accantonato
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