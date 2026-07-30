ROMA, 30 LUG - "Conosco bene l'esercizio di critiche rivolte all'Unione per insufficiente incisività dalla sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola, in ogni modo e circostanza, la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia della del Ventaglio, al Quirinale.
Mattarella, critica l'Ue chi ostacola la possibilità di decisioni più efficaci
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