MILANO, 01 SET - Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Come riportano il Corriere e Huffingtonpost, il giornalista è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda, Chora Media, le sue intenzioni e le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content, che comprende Chora e Will Media.
Mario Calabresi pronto a candidarsi a sindaco di Milano
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