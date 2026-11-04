ROMA, 04 NOV - "Con l'emendamento che presenterò insieme agli altri parlamentari campani di Fratelli d'Italia alla Legge di Bilancio intendiamo riaprire i termini del condono edilizio varato dal Governo Berlusconi nel 2003, limitatamente agli abusi realizzati entro il 31 marzo dello stesso anno, senza estendere la sanatoria alle costruzioni successive. Vogliamo superare una disparità di trattamento che da oltre vent'anni penalizza la Campania, dove il condono non fu recepito dalla Regione, allora guidata da Antonio Bassolino, a differenza di quanto avvenuto in altre regioni italiane". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri, capogruppo in commissione Affari sociali alla Camera.
Manovra: Vietri (FdI), presenterò un emendamento per riaprire il condono del 2003
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...