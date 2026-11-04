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Manovra: sarà Gusmeroli il relatore della Lega

ROMA, 04 NOV - Sarà Alberto Gusmeroli, secondo quanto riferito da fonti qualificate di maggioranza, il relatore per la Lega della manovra. Il responsabile Economia del partito traslocherà ad rem (solo per questo argomento) dalla commissione che presiede, la Attività Produttive, alla Bilancio. La decisione dovrebbe essere prossimamente ufficializzata. Complessivamente sono quattro i relatori, uno per ciascun partito di maggioranza. Gli altri tre sono Mauro D'Attis (FI), Angelo Rossi (FdI) e Saverio Romano (Nm).

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