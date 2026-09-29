Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-2029, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo Fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. È il pacchetto di richieste delle Regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute e oggi all'esame dei presidenti.
Manovra: le Regioni al governo, '18 miliardi in più per la sanità'
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