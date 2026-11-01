ROMA, 01 NOV - Il 12 dicembre "manifestazione nazionale contro carovita, economia di guerra, e governo Meloni". È quanto annunciato da Usb, all'assemblea nazionale, con studenti e attivisti in tenda al Colosseo. L'Unione sindacale di Base spiega inoltre che andando verso il corteo nazionale del 12 ci sarà una mobilitazione continua organizzata con i movimenti di lotta per la casa e degli studenti.
Manifestazione nazionale Usb il 12 dicembre contro caro vita e governo Meloni
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