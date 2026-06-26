Mamma e figlia insieme all'esame di maturità, 98 per entrambe

CAGLIARI, 25 GIU - Mamma e figlia insieme all'esame di maturità a Maracalagonis, città metropolitana di Cagliari, nella sede associata dell'Istituto professionale agrario del Duca degli Abruzzi di Elmas. Brave a pari merito: Maria Assunta Atzeri, 55 anni, e Alessandra Corona, di 20, hanno conseguito il punteggio di 98/100. Le due candidate hanno dimostrato un percorso scolastico di assoluto livello, confermando anche durante l'esame preparazione, competenza e maturità. Particolarmente significativa la prova di Cesare Melis, 55 anni, diplomato con 82/100. Dopo aver affrontato importanti problemi di salute, ha scelto di rimettersi in gioco, affrontando con determinazione il percorso scolastico fino al conseguimento del diploma. Ottimo anche il risultato di Alessio Pinna, 20 anni, che ha ottenuto 80/100, distinguendosi per impegno e preparazione. Tutti gli altri candidati hanno conseguito valutazioni positive. La classe era composta prevalentemente da studenti di età compresa tra i 20 e i 23 anni, molti dei quali hanno conciliato gli studi con l'attività lavorativa. Per diversi di loro il corso serale ha rappresentato una concreta occasione di riscatto, consentendo di riprendere e completare un percorso scolastico precedentemente interrotto e di conseguire un diploma spendibile nel mondo del lavoro. La presidente della commissione d'esame, professoressa Rita Scalas, ha espresso soddisfazione per il livello dimostrato dai candidati. "Gli studenti hanno affrontato l'esame di Stato con serietà, preparazione e senso di responsabilità, conseguendo risultati che premiano il percorso formativo svolto durante l'anno scolastico". Sulla stessa linea il professor Mario Asquer, responsabile della sede di Maracalagonis: "I risultati ottenuti premiano il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti durante tutto l'anno scolastico. Il corso serale rappresenta una straordinaria opportunità per chi desidera riprendere gli studi e costruire nuove prospettive professionali". Per Ettore Crobu, docente e responsabile dell'orientamento della sede di Maracalagonis, "la scuola serale dimostra ogni anno come l'istruzione possa cambiare la vita delle persone. Dietro questi diplomi ci sono storie di sacrificio, di lavoro, di famiglie e di grande determinazione. Il percorso di Maria Assunta Atzeri e della figlia Alessandra Corona, così come quello di Cesare Melis, rappresenta un esempio straordinario di come non sia mai troppo tardi per rimettersi in gioco"
Mamma e figlia insieme all'esame di maturità, 98 per entrambe
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