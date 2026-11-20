NEW YORK, 20 NOV - Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha proposto di estendere di cinque anni la scadenza per la chiusura del complesso carcerario di Rikers Island, spostandola dal 31 agosto 2027 alla fine del 2032, e nello stesso tempo ha presentato il piano strategico completo per sostituire la struttura con carceri nelle diverse municipalità della città. La proposta richiede l'approvazione del Consiglio comunale per modificare la legge del 2019 che fissava la chiusura al 2027, visto che i ritardi nei cantieri e la necessità di ridurre la popolazione carceraria rendono impossibile rispettare la vecchia scadenza. Il piano prevede l'apertura di quattro strutture nei distretti entro il 2032, a partire da quella di Brooklyn prevista nel 2029, seguite da Bronx e Queens nel 2031 e Manhattan nel 2032, con celle singole, spazi per formazione e programmi educativi. Per la transizione, l'amministrazione Mamdani ha proposto un investimento di 146 milioni di dollari per il prossimo anno fiscale. Si punta, inoltre, a ridurre il numero di persone in custodia da quasi 7 mila a una soglia compresa tra circa 4.000 e 4.500 tramite programmi alternativi alla detenzione, rilascio supervisionato, riduzione dei ritardi nei tribunali e ripristino del pagamento online delle cauzioni Rikers Island si trova lungo l'East River tra il Bronx e il Queens, vicino all'aeroporto di LaGuardia, è famosa perché ospita il principale complesso carcerario della città ed essendo circondata dall'acqua e collegata alla terra da un solo ponte. La prigione è anche tristemente nota per le dure condizioni di detenzione e le controversie legate al sistema giudiziario Usa.
Mamdani vuole chiudere il carcere di Rikers Island, presentato il piano
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