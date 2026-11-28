WASHINGTON, 28 NOV - Il sindaco di New York, Zorhan Mamdani, si è operato al tendine di Achille dopo essersi infortunato giocando a calcio quattro giorni fa. Lo riporta il Washington Post. L'addetto stampa, Joe Calvello, ha dichiarato in un comunicato che l'intervento chirurgico, durato poco più di un'ora, "è riuscito" e il primo cittadino è stato dimesso dall'ospedale lo stesso giorno dell'operazione. "E' il mio primo intervento chirurgico e sono spaventato", aveva scherzato il sindaco con i giornalisti a proposito dell'appuntamento con il bisturi. Mamdani era sceso in campo per un match amichevole contro i reporter che seguono le attività del municipio e si era infortunato mettendo a segno un gol per la squadra di City Hall. Il 35enne, appassionato di calcio, è tifoso dell'Arsenal. Da ragazzo era il capitano della squadra del liceo e ha chiuso la stagione del suo ultimo anno con otto gol e due assist.
Mamdani si è operato al tendine di Achille, si era infortunato giocando a calcio
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