NEW YORK, 19 NOV - Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha firmato la legge che vieta le carrozze a Central Park. La 'Romanch's Law' prende il nome da Romanch Mahajan, il turista diciottenne morto lo scorso giugno dopo essere stato sbalzato da una carrozza a Central Park. Il divieto entrerà in vigore il primo giugno del 2028, e i lavoratori del settore sono pronti a sfruttare il tempo a disposizione per sfidare per vie legali l'amministrazione. Mamdani insieme alla legge ha anche annunciato un piano di transizione a sostegno del settore. Il programma interessa circa 200 lavoratori, tra conducenti, stallieri e proprietari, e si articola su diverse misure, fra queste, il riacquisto delle 68 licenze attive dai proprietari delle carrozze, molti dei quali hanno ancora debiti legati all'acquisto dei titoli. Il valore di una singola licenza è di può arrivare fino a 400.000 dollari.
Mamdani firma la 'Romanch's Law', addio alle carozze a Central Park
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