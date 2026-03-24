Maltempo: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest
AA
ROMA, 24 MAR - A partire dal pomeriggio di domani, una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale inizierà ad interessare le regioni settentrionali italiane. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che prevede dal pomeriggio di domani venti di burrasca su Valle d'Aosta e Piemonte, con raffiche di fohn nelle valli e adiacenti zone di pianura.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato