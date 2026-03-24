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Italia e Estero

Maltempo: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest

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ROMA, 24 MAR - A partire dal pomeriggio di domani, una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale inizierà ad interessare le regioni settentrionali italiane. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che prevede dal pomeriggio di domani venti di burrasca su Valle d'Aosta e Piemonte, con raffiche di fohn nelle valli e adiacenti zone di pianura.

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