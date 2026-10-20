MADRID, 20 OTT - Sono circa 12.700 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dal 10 agosto, dei quali 12.142 con ritorni volontari e 536 mediante espulsioni. Lo ha riferito oggi la portavoce del governo, Elma Saiz, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri. Saiz ha segnalato che nell'exclave sono stati allestiti 7.477 posti di accoglienza in strutture temporanee, dopo gli arrivi in massa di oltre 70mila migranti il 30 e il 31 luglio, la gran parte dei quali ritornata in Marocco. Mentre sono 3.331 i migranti minori identificati e inseriti nel sistema di protezione della città autonoma in Nord Africa. Di questi, 107 sono stati trasferiti nella Spagna continentale per ricongiungimenti familiari e 181 sono stati riallocati in altre regioni spagnole, mentre 63 pratiche di ricongiungimento con le famiglia d'origine sono state trasmesse al Marocco. Sul fronte della sicurezza, Saiz ha spiegato che restano dispiegati a Ceuta 5.237 agenti e sono state effettuate 11.375 pattuglie di vigilanza e informazione. In ambito sanitario, è stato vaccinato l'83% dei migranti ospitati nelle strutture. Dei 211 posti letto ospedalieri disponibili nell'exclave, 100 risultano occupati, 20 dei quali da migranti. Mentre la frequenza scolastica a Ceuta si attesta intorno al 90%, un dato che - secondo la portavoce - "rientra nella normalità".
Madrid, 'oltre 12.700 migranti rientrati in Marocco da Ceuta'
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