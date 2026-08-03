MADRID, 03 AGO - La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli Stati membri e "ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza", fra cui l'Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in una intervista a Tve alla vigilia della riunione dei ministri dell'Interno Ue. "Ci sono stati governi che non non sono stati all'altezza", ha dichiarato il ministro, e anche alcuni politici e partiti in Spagna", che hanno assunto posizioni a suo dire "irresponsabili". "Il governo italiano è stato uno di questi".
Madrid attacca l'Italia, 'governo non all'altezza sui migranti'
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