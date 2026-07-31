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Madrid, almeno 48.300 migranti rientrati da Ceuta in Marocco

MADRID, 31 LUG - Oltre 48.300 migranti dei 50.000 che sarebbero entrati in massa dall'alba di ieri nella citta autonoma di Ceuta hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18:00 di oggi. Lo si apprende da fonti del ministero dell'Interno. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi irregolari nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo.

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