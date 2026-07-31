MADRID, 31 LUG - Oltre 48.300 migranti dei 50.000 che sarebbero entrati in massa dall'alba di ieri nella citta autonoma di Ceuta hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18:00 di oggi. Lo si apprende da fonti del ministero dell'Interno. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi irregolari nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo.
Madrid, almeno 48.300 migranti rientrati da Ceuta in Marocco
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