MADRID, 31 LUG - Oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, dall'alba di oggi fino alle ore 13.00. Lo rendono noto fonti del governo spagnolo precisando che "le uscite da Ceuta verso il Marocco stanno procedendo a un ritmo di 150 persone al minuto".
Madrid, '25.000 migranti già rientrati in Marocco da Ceuta, 150 al minuto'
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