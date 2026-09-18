PARIGI, 18 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron, durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti sulla situazione geopolitica, ha chiesto che venga elaborato un "piano di protezione delle nostre infrastrutture critiche" per far fronte agli "attacchi ibridi russi". "La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando", ha detto.
Macron, serve piano per proteggere infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi
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