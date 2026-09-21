PARIGI, 21 SET - Emmanuel Macron, che in giornata incontrerà Donald Trump a New York, prevede di parlargli "in tutta franchezza" per provare ad "orientarlo verso le buone decisioni", soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina. Lo ha appreso la tv BFM dal suo entourage.
Macron, 'proverò a orientare Trump verso buone decisioni sull'Ucraina'
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