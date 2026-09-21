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Macron, 'proverò a orientare Trump verso buone decisioni sull'Ucraina'

PARIGI, 21 SET - Emmanuel Macron, che in giornata incontrerà Donald Trump a New York, prevede di parlargli "in tutta franchezza" per provare ad "orientarlo verso le buone decisioni", soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina. Lo ha appreso la tv BFM dal suo entourage.

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