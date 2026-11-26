BRUXELLES, 26 NOV - "Ritengo di poter affermare che non riusciremo a raggiungere un accordo sul bilancio nel corso di questo Consiglio europeo". Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles.
Macron, 'non ci sarà accordo sul bilancio Ue a questo vertice'
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