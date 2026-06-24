BRUXELLES, 24 GIU - "Gli europei e gli americani si stanno avvicinando, lo abbiamo visto al G7". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il vertice E5. "I colloqui di oggi hanno mostrato che siamo molto uniti. Noi europei abbiamo aumentato il nostro budget per la difesa, vogliamo aumentare la nostra capacità di deterrenza", ha aggiunto.
Macron, 'aumentate spese su difesa, europei e americani più vicini'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...