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M5s, Camera "dopo taglio vitalizi, oggi abolisce adeguamento Istat"

ROMA, 08 OTT - "Il Movimento 5 Stelle porta a casa un altro risultato importante nella sua lotta contro i privilegi della politica. La delibera del nostro Roberto Fico ha già tagliato i vitalizi, generando un risparmio notevole per le casse dello Stato. Oggi a Montecitorio facciamo un altro decisivo passo: aboliamo anche l'adeguamento Istat dei vitalizi permettendo di risparmiare ulteriori risorse da destinare ai bisogni reali dei cittadini e delle cittadine". Lo annuncia il M5s alla Camera facendo riferimento ad una decisione presa questa mattina nell'ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Lorenzo Fontana.

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