ROMA, 08 OTT - "Il Movimento 5 Stelle porta a casa un altro risultato importante nella sua lotta contro i privilegi della politica. La delibera del nostro Roberto Fico ha già tagliato i vitalizi, generando un risparmio notevole per le casse dello Stato. Oggi a Montecitorio facciamo un altro decisivo passo: aboliamo anche l'adeguamento Istat dei vitalizi permettendo di risparmiare ulteriori risorse da destinare ai bisogni reali dei cittadini e delle cittadine". Lo annuncia il M5s alla Camera facendo riferimento ad una decisione presa questa mattina nell'ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Lorenzo Fontana.
M5s, Camera "dopo taglio vitalizi, oggi abolisce adeguamento Istat"
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