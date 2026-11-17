ROMA, 17 NOV - Il movimento 5 stelle ha dato mandato di sospendere momentaneamente l'attività dei suoi parlamentari per la presentazione degli emendamenti comuni del campo progressista sulla manovra. Lo si apprende da fonti parlamentari dei 5 stelle. Sono in corso interlocuzioni a livello dei capigruppo. Il nodo è quello delle coperture per gli emendamenti comuni più importanti attraverso la tassazione degli extraprofitti.
M5s blocca lavoro comune su emendamenti campo progressista per la manovra
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