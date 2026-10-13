CITTÀ DEL MESSICO, 12 OTT - Il passaggio dei cicloni Simon e Rachel sulle coste messicane del Pacifico ha provocato due morti, ingenti danni e 10 dispersi. In Bassa California l'impatto della tempesta Rachel si è concentrato a Ensenada e San Felipe. "Purtroppo ci sono 10 persone non localizzate e una minorenne è stata trovata senza vita", ha dichiarato la governatrice Marina del Pilar Ávila. Nello Stato di Guerrero l'uragano Simon ha causato la morte di un anziano di 71 anni a Chilpancingo, provocando disagi anche ad Acapulco e Colima, dove sono state danneggiate 71 abitazioni e 35 attività commerciali. Il ciclone è sceso alla categoria due con venti massimi di 175 chilometri orari e si sta dirigendo verso lo Stato di Sinaloa. L'impatto sulla terraferma dovrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì a Mazatlán. La presidente Claudia Sheinbaum ha garantito l'attivazione dei piani di emergenza in sette stati per favorire i rifornimenti e l'accesso alle aree isolate. La leader ha esortato i cittadini a tenersi informati tramite i canali ufficiali, chiedendo di evitare categoricamente di avvicinarsi al mare.
L'uragano Simon verso Mazatlán, due vittime in Messico
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