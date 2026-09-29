CITTÀ DEL MESSICO, 29 SET - L'uragano Polo ha impattato sul Messico all'altezza delle coste della Bassa California nella mezzanotte tra lunedì e martedì con una potenza stimata a categoria 2 nella scala Saffir-Simpson e senza produrre vittime. Lo ha riferito oggi il governatore dello stato occidentale del Messico, Víctor Castro Cosío, sottolineando che il ciclone ha generato forti piogge e allagamenti e che si sta effettuando in queste ore un rapporto dei danni materiali. Castro ha riferito che circa 700 persone hanno trovato riparo e ricevuto assistenza presso i rifugi predisposti dalle autorità e che al momento non vengono segnalate vittime. L'ultimo bollettino del Servizio Metereologico Nazionale riferisce che l'uragano, dopo aver attraversato la penisola della Bassa California si dirige verso la costa dello stato di Sonora con un'intensità ridotta a categoria 1 ma accompagnato sempre da piogge torrenziali, forti venti da 90 a 110km/h e raffiche fino a 150 km/h, e mareggiate con onde fino a 5 metri.
L'uragano Polo ha impattato sul Messico con forza 2, nessuna vittima
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