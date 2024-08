Lunga ondata di calore almeno fino a Ferragosto

ROMA, 02 AGO - Nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al centronord le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore. Al sud previsti ancora picchi di 44°C. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale la lunga ondata di calore perdurerà almeno fino a Ferragosto. "Fra sabato e domenica - afferma - a Terni sono previsti 37°C, a Firenze 36°C, a Ferrara e Roma 35°C, a Bologna 34°C". E aggiunge: "almeno fino a Ferragosto non si vedono grandi cambiamenti. Il caldo proseguirà e il 2024 segnerà record su record". Nel frattempo sono attesi temporali nelle prossime ore al nordest e nella giornata di sabato al centro. "In seguito, dagli ombrelli aperti, per poche ore, torneremo sotto gli ombrelloni", conclude Sanò. Nel dettaglio - Venerdì 2. Al nord: temporali sparsi, specie sul Triveneto e poi in Emilia. Al centro: sole e punte di 37-39°C. Al sud: tanto sole e tanto caldo. - Sabato 3. Al nord: rovesci sparsi sui monti del Triveneto e locali pure in Emilia. Al centro: sole e rovesci sparsi, lieve calo termico. Al sud: veloci piogge sui rilievi. - Domenica 4. Al nord: soleggiato e di nuovo caldo. Al centro: in prevalenza soleggiato e di nuovo molto caldo, ma con temporali sui rilievi. Al sud: soleggiato e sempre molto caldo. - Tendenza: ennesima fiammata africana da lunedì 5 agosto in poi, caldo per almeno 10 giorni, ma con qualche temporale di calore sui rilievi.