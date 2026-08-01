BRASILIA, 01 AGO - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per un quarto mandato alle elezioni del prossimo 4 ottobre, ha dichiarato che l'estrema destra non governerà più il Paese sudamericano finché lui sarà in vita. Durante una convention del suo Partito dei lavoratori nello stato di Ceará, il leader progressista ha anche minimizzato le azioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di quello argentino, Javier Milei, a sostegno dei candidati dell'opposizione. "Finché sarò in vita, l'estrema destra non governerà più questo Paese. E dirò di più: chiunque voglia venire ad aiutarli, lo faccia. Se Trump vuole venire, che venga. Se Milei vuole venire, che venga. Chiunque voglia venire, venga. Non voglio aiuti dall'esterno. L'unico aiuto che voglio è l'aiuto del popolo brasiliano, affinché possiamo preservare la democrazia di questo Paese", ha affermato Lula.
Lula, 'finché sarò vivo l'estrema destra non governerà più il Brasile'
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