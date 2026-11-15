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Lula all'Asean apre agli investimenti sui minerali critici, ma pone condizioni

BRASILIA, 15 NOV - Il Brasile è aperto agli investimenti stranieri nell'esplorazione dei minerali critici e delle terre rare, ma non intende limitarsi a esportare materie prime. La condizione posta dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva è che le risorse siano trasformate e industrializzate sul territorio nazionale, con trasferimento di tecnologia e ricadute sulla produzione. "Non vogliamo vendere, vogliamo produrre batterie in Brasile, produrre chip in Brasile", ha detto Lula intervenendo domenica a Manila, nelle Filippine, alla 49ma riunione dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il presidente ha invitato i Paesi del blocco e le imprese internazionali a investire in Brasile nella filiera dei minerali strategici, dalla loro estrazione alla trasformazione industriale. L'obiettivo, ha spiegato, è superare il modello basato sull'esportazione di materie prime e rafforzare la capacità tecnologica e manifatturiera del Paese, anche nei comparti legati alla transizione energetica. Nel suo intervento Lula ha inoltre auspicato un rafforzamento dei rapporti con l'Asean e l'ingresso del Brasile come partner definitivo del blocco, puntando a raddoppiare gli scambi e a diversificare i mercati. Il commercio con i Paesi membri ha raggiunto 38,4 miliardi di dollari nel 2025, facendo dell'associazione il quinto partner commerciale del Brasile.

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