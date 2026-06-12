BRUXELLES, 12 GIU - La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. A quanto si apprende da fonti Ue, nella missiva Bruxelles torna a sollevare le questioni già evidenziate nelle due precedenti comunicazioni e chiede risposte più dettagliate sui punti rimasti aperti. La Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare all'esecutivo Ue.
L'Ue invia terza lettera alla Biennale, 'chiarisca sulla partecipazione di Mosca'
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