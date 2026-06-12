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L'Ue invia terza lettera alla Biennale, 'chiarisca sulla partecipazione di Mosca'

BRUXELLES, 12 GIU - La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. A quanto si apprende da fonti Ue, nella missiva Bruxelles torna a sollevare le questioni già evidenziate nelle due precedenti comunicazioni e chiede risposte più dettagliate sui punti rimasti aperti. La Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare all'esecutivo Ue.

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