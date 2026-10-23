CARACAS, 23 OTT - I sostenitori della leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado si sono radunati ieri in diverse località del Paese, raccogliendo l'appello per una giornata di mobilitazione nazionale lanciato da 'Vente', il partito della Premio Nobel per la Pace 2025. L'iniziativa, sostenuta dalla Piattaforma unitaria democratica (Pud, la coalizione dei principali partiti di opposizione), chiede la pubblicazione di un calendario elettorale che fissi le elezioni presidenziali al 2027, il rientro in sicurezza di Machado nel Paese e la liberazione di tutti i prigionieri politici. La scelta della data non è stata casuale: ieri ricorreva infatti il terzo anniversario delle primarie dell'opposizione del 22 ottobre 2023, in cui Machado si era affermata come principale leader dell'opposizione, ottenendo un ampio consenso. Successivamente, il governo dell'allora presidente de facto, Nicolas Maduro, le aveva impedito di candidarsi alle elezioni del 2024 attraverso provvedimenti di interdizione amministrativa. Parallelamente, il 'chavismo' al potere ha organizzato una contro-manifestazione a Caracas, ufficialmente per celebrare il 'Mese Rosa', dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.
L'opposizione scende in piazza per Corina Machado in Venezuela
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