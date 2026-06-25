MADRID, 25 GIU - L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. Il sistema di monitoraggio MoMo raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi in Spagna e calcola la variazione della mortalità confrontandole con i livelli prevedibili sulla base dei dati storici.
L'ondata di caldo è collegata a 212 morti in Spagna da domenica
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