L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola

GINEVRA, 17 MAG - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato domenica un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'Oms, non ne rispetta i criteri.