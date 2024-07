L'omicidio di Sofia, l'amica 'vero carcere è per chi resta'

COLOGNO MONZESE, 29 LUG - "Il 29 luglio 2023, da quando ho aperto gli occhi, la mia vita è stata stravolta e non è stata più la stessa. È stato un anno difficile, tra interrogatori, avvocati, processi, ma soprattutto un anno senza te e ancora non sono riuscita a lasciarti andare. Siamo stati tutti traditi da un amico, fratello, figlio o conoscente, la verità è che il vero carcere lo sta scontando chi ti ha conosciuta e amata, chi è rimasto". Sono le parole pubblicate su Instagram da Aurora Fiameni, 20 anni, nel giorno dell'anniversario della morte della sua migliore amica Sofia Castelli, uccisa un anno fa nella sua casa di Cologno Monzese (Milano) dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 24 anni di reclusione. All'alba del 29 luglio di un anno fa, rientrate da una serata in discoteca, Sofia e Aurora avevano deciso di dormire in due stanze diverse dell'abitazione della vittima, perché Aurora avrebbe dovuto svegliarsi prima dell'amica. Non sapevano che, nascosto nell'armadio della stanza di Sofia, Atqaoui aveva atteso ore il ritorno della ex fidanzata, dalla quale non accettava di essere stato lasciato. La ha poi aggredita a morte nel sonno con numerose coltellate, mentre Aurora dormiva nella camera accanto. "Oggi spero si possa chiudere un cerchio, e cercare di ricostruire la mia vita po' alla volta - ha proseguito Aurora - senza pensare alle noi felici e spensierate del passato prima di quel maledettissimo giorno, quei momenti li tengo ben custoditi nel mio cuore. Grazie a chi è rimasto, a chi se ne è andato e a chi è entrato nella mia vita e grazie a te Sofi, per quello che hai fatto e farai per me. È un giorno triste - ha concluso - tutti moriamo una seconda volta, ciao amore mio".