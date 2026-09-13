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Lituania chiude lo scalo di Vilnius per possibili droni, Nato mobilita i caccia

ROMA, 13 SET - La Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la Nato ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano a Vilnius e nell'area circostante, nonché nelle regioni di Trakai ed Elektrenai: lo ha reso noto il Centro nazionale per la gestione delle crisi, scrivono i media lituani. I caccia sono partiti dalla base di Siauliai, nel nord della Lituania. L'emittente pubblica nazionale lituana afferma che è stato diramato un allarme giallo.

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