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Lite tra vicini, uomo ucciso a coltellate a Palermo

PALERMO, 17 LUG - Un uomo di 69 anni è stato ucciso a a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell'aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima.

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