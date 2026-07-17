PALERMO, 17 LUG - Un uomo di 69 anni è stato ucciso a a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell'aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima.
Lite tra vicini, uomo ucciso a coltellate a Palermo
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