LIMA, 27 LUG - Lima si prepara alla cerimonia di insediamento di Keiko Fujimori alla presidenza del Perù con la presenza del re di Spagna Felipe VI e di sette capi di Stato latinoamericani. Le delegazioni internazionali sono arrivate ieri nella capitale per partecipare oggi, 28 luglio, agli atti ufficiali del passaggio di potere. Secondo il programma della cancelleria peruviana, sono attesi i presidenti di Argentina, Cile, Ecuador, Paraguay, Panama, Bolivia e Uruguay. Felipe VI, arrivato per primo, incontrerà la presidente eletta Fujimori, il capo dello Stato uscente José María Balcázar e la comunità spagnola in Perù. Tra gli altri leader attesi figurano Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Rodrigo Paz e Yamandú Orsi. La cerimonia si svolgerà nel giorno della festa nazionale peruviana, che coincide con l'anniversario dell'indipendenza del Paese.
Lima accoglie il re di Spagna e sette presidenti per l'insediamento di Keiko Fujimori
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