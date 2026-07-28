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Libia, manifestanti assaltano l'hub del gas di Mellitah

IL CAIRO, 28 LUG - Gruppi di manifestanti contro il governo di Abdul Hamid Dbeibah hanno assaltato stamattina il complesso di Mellitah, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica, e la Compagnia petrolifera statale National Oil Corporation. "Questi eventi - aggiunge la Noc - hanno portato al completo arresto della produzione del giacimento di El Feel e influenzato o interrotto, anche parzialmente, la produzione di Wafa".

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